Путин поздравил Абхазию и Южную Осетию с годовщиной независимости

Вид на Сухуми (Фото: Ирина Каледина / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президентам Абхазии и Южной Осетии Аслану Бжании и Алану Гаглоеву по случаю 15-й годовщины признания независимости республик. Послания опубликованы на сайте Кремля.

В телеграмме к главе Абхазии Путин заявил, что 15 лет назад Абхазия добилась «значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики», между республикой и Россией были «налажены отношения союзничества и стратегического партнерства».

Путин назвал народ Абхазии «братским» и заверил, что Россия будет и дальше оказывать ему содействие в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач.

В обращении к Гаглоеву Путин заявил, что Южная Осетия «успешно развивает институты демократической государственности», а отношения между республикой и Россией «вышли на уровень союзничества и интеграции». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене», — говорится в телеграмме.