Путин поздравил Абхазию и Южную Осетию с годовщиной независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президентам Абхазии и Южной Осетии Аслану Бжании и Алану Гаглоеву по случаю 15-й годовщины признания независимости республик. Послания опубликованы на сайте Кремля.
В телеграмме к главе Абхазии Путин заявил, что 15 лет назад Абхазия добилась «значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики», между республикой и Россией были «налажены отношения союзничества и стратегического партнерства».
Путин назвал народ Абхазии «братским» и заверил, что Россия будет и дальше оказывать ему содействие в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач.
В обращении к Гаглоеву Путин заявил, что Южная Осетия «успешно развивает институты демократической государственности», а отношения между республикой и Россией «вышли на уровень союзничества и интеграции». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене», — говорится в телеграмме.
Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая ССР Абхазия и автономная республика в составе Грузинской ССР. В 1990 году Абхазская ССР провозгласила суверенитет, через два года название было изменено на современное — Республика Абхазия.
Южная Осетия входила в состав Грузинской ССР как автономная область. В 1991 она объявила о своей независимости и переименовалась в Республику Южная Осетия.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.
В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.