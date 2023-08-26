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Путин поздравил Абхазию и Южную Осетию с годовщиной независимости

Путин поздравил Абхазию и Южную Осетию с годовщиной признания независимости
Вид на Сухуми
Вид на Сухуми (Фото: Ирина Каледина / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президентам Абхазии и Южной Осетии Аслану Бжании и Алану Гаглоеву по случаю 15-й годовщины признания независимости республик. Послания опубликованы на сайте Кремля.

В телеграмме к главе Абхазии Путин заявил, что 15 лет назад Абхазия добилась «значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики», между республикой и Россией были «налажены отношения союзничества и стратегического партнерства».

Путин назвал народ Абхазии «братским» и заверил, что Россия будет и дальше оказывать ему содействие в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач.

В обращении к Гаглоеву Путин заявил, что Южная Осетия «успешно развивает институты демократической государственности», а отношения между республикой и Россией «вышли на уровень союзничества и интеграции». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене», — говорится в телеграмме.

Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая ССР Абхазия и автономная республика в составе Грузинской ССР. В 1990 году Абхазская ССР провозгласила суверенитет, через два года название было изменено на современное — Республика Абхазия.

Южная Осетия входила в состав Грузинской ССР как автономная область. В 1991 она объявила о своей независимости и переименовалась в Республику Южная Осетия.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Теги
Владимир Путин Южная Осетия Абхазия Алан Гаглоев
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