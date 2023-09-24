Сердар Бердымухамедов стал Героем Туркменистана
Лидер Туркменистана Сердар Гурбангулы Бердымухамедов получил звание Героя Туркменистана, сообщает Государственное агентство страны.
Президента наградили на заседании Народного совета страны. Руководитель межлиса Дуньягозель Гульманова зачитала решение парламента о присвоении Бердымухамедову соответствующего звания. «Согласно документу, отмечен большой личный вклад туркменского лидера в укрепление принципов национальной независимости и нейтралитета Туркменистана, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, инновационные инициативы», — говорится в публикации агентства.
Эта награда является высшей степенью отличия и присваивается гражданам за особо выдающиеся заслуги перед государством и народом Туркменистана.
29 июня, в день 66-летия экс-главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президент открыл «умный город» Аркадаг, который расположен в 30 км от столицы Ашхабада. В торжественной церемонии, как сообщил правительственный портал Altyn Asur, присутствовали «многочисленные иностранные гости». Город должен стать символом «возрождения новой эпохи стабильного государства».
Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана в марте 2022 года, после победы на президентских выборах с результатом в 72,97% голосов.
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