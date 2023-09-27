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Военная операция на Украине ,  
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В парламенте Крыма заявили о планах возобновить подачу воды из Днепра

Константинов: Крым намерен восстановить подачу воды из Днепра
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Крыма планируют восстановить подачу воды на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Об этом «РИА Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято, но реализовано оно будет по итогам спецоперации. В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать», — сказал Константинов. Он отметил, что для реализации плана потребуется восстановить насосные станции и провести гидротехнические работы.

«В перспективе мы и это планируем делать», — отметил Константинов.

Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке, вода в него шла из Каховского водохранилища. По нему Крым снабжался водой до присоединения к России в 2014 году (обеспечивая около 85% потребностей жителей полуострова), после власти Украины построили на нем дамбу. Российские военные разблокировали канал в начале военной операции.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра. «Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 куб. м/с воды в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», — заявил Аксенов.

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31 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о начале проектных работ по восстановлению гидроэлектростанции.

Теги
Крым Днепр Владимир Константинов водоснабжение
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