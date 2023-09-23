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Вильфанд предсказал заметное похолодание в Москве

Вильфанд: заметное похолодание ожидается в Москве с 25 сентября

С 25 сентября в Москве и Подмосковье ожидается заметное похолодание, температура опустится до плюс 15 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С понедельника — заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: +10+12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне +17+19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание», — отметил синоптик.

Он добавил, что температурный фон в Москве будет в диапазоне от плюс 15 до плюс 20 градусов, ночью температура также станет ниже. При этом он спрогнозировал «комфортный конец сентября», поскольку в течение всей недели, несмотря на похолодание, температура будет выше нормы на 3-4 градуса.

Ранее Вильфанд прогнозировал климатическое лето с температурами до плюс 24 градусов до 14 сентября. С 18 сентября в Москву и Подмосковье пришел теплый циклон, температура повысилась до плюс 23 градусов, что на 4-5 градусов выше нормы.

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