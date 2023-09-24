Вильфанд предупредил о росте «барических депрессий» с конца октября
Число «барических депрессий», которые приносят ненастную погоду и похолодания, будет расти в конце октября и ноябре, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще», — рассказал синоптик.
Он объяснил, что это связано с сокращением светового дня. Через три дня после дня осеннего равноденствия (в этом году 23 сентября) продолжительность дня и ночи уже сравняется, отметил Вильфанд.
При этом в Москве похолодание начнется со следующей недели, погода начнет меняться с вечера воскресенья, 24 сентября, ожидаются кратковременные дожди, сообщил ТАСС Вильфанд. В понедельник, 25 сентября, по прогнозам синоптика, осадки тоже ожидаются, температура днем понизится до плюс 15-20 градусов. В последующие дни прогнозируется до плюс 16-21 градусов, осадки не ожидаются.
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