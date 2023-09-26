 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Из Карабаха в Армению прибыли более 28 тыс. беженцев

Правительство Армении: в страну из Нагорного Карабаха прибыли 28 тыс. беженцев
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

По состоянию на 20:00 (19:00 мск) 26 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 28 120 беженцев, передает 1Lurer со ссылкой на армянское правительство.

Власти предоставили временное жилье 3253 приезжим. В общей сложности за помощью обратились 7,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 20 тыс. прибывших в страну беженцев.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил. Ереван настаивает, что войск Армении не было на территории непризнанной республики с 2020 года.

Что происходит в Карабахе спустя неделю после операции Азербайджана
Фотогалерея 

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

После заключения соглашения советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян намерены покинуть республику и переселиться в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отмечал, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе. Ереван уже подготовил места для проживания свыше 40 тыс. человек, однако план «А» властей Нагорного Карабаха не эвакуация армян, пояснял премьер. Сейчас, по мнению Пашиняна, прямой угрозы для жизни мирного населения нет.

Теги
Нагорный Карабах Армения беженцы
Материалы по теме
При взрыве на складе топлива в Карабахе погибли 20 человек
Общество
Баку пообещал предоставить Красному Кресту коридор в Карабах
Политика
В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли 125 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 16:34
Минздрав Армении уточнил данные о погибших при взрыве на АЗС в Карабахе Общество, 22:48
Армяне массово уезжают из Нагорного Карабаха. Видео Политика, 22:42
Губернатор назвал срок начала работы бывшего завода Volvo в Калуге Бизнес, 22:27
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:22
В Эстонии предложили переименовать Калининград в Кенигсберг Политика, 22:19
Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем Политика, 21:55
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
ЦСКА опустился на предпоследнее место в Западной конференции КХЛ Спорт, 21:42
Почему объявление Сербией траура по погибшим в Косово не устроило соседей Политика, 21:23
Из Карабаха в Армению прибыли более 28 тыс. беженцев Политика, 21:17
Рогов сообщил о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области Политика, 21:16
Англия откажется играть с юниорскими сборными России после решения УЕФА Спорт, 21:13
Сломавшийся в Турции российский контейнеровоз отбуксировали в Босфор Общество, 21:11
Финляндия пообещала не мешать передаче данных такси «Яндекса» в Россию Технологии и медиа, 21:08