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Война санкций ,  
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Лавров заявил о растоптанном Финляндией нейтральном статусе

Лавров посчитал хамскими слова главы финского МИДа о плате России за Украину
Сюжет
Война санкций
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Финляндия уничтожила свой нейтральный статус, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром.

Лавров отметил, что Финляндия с большой скоростью «влилась» в антироссийский «проект» США и «с наслаждением» выполняет «уготованную работу».

Он также назвал «абсолютно хамским» заявление главы финского МИДа Элины Валтонен о том, что российские граждане должны «платить» за «ведение войны».

«Финляндия семимильными шагами выдвигается в «передовики» в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада», — сказал глава МИД России.

25 сентября Валтонен в интервью The Washington Post признала, что санкции против России вредят «нормальным» гражданам. При этом она отметила, что в России «ненормальная демократия» и «люди на самом деле не могут выбирать». Однако российский народ понимает, что «за ведение такой несправедливой и незаконной войны просто приходится платить», заявила Валтонен.

Слова главы финского МИДа относились к введенному с 16 сентября Финляндией запрету на въезд в страну для автомобилей с российскими номерами. Теперь заехать в страну на российской машине смогут только постоянно проживающие в России граждане ЕС и члены их семей, а также дипломаты. Ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

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Валтонен также заявила о надеждах Запада на то, что Россия после окончания конфликта на Украине «откроется для гражданского общества и станет нормальной демократией». Самым худшим исходом будет, если Россия останется такой, какая она есть, пояснила Валтонен.

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Финляндия МИД Лавров санкции
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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