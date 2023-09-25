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Военная операция на Украине ,  
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Женщина пострадала при обстреле завода в Шебекино

Гладков: женщина пострадала при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В результате обстрела промышленного предприятия в городе Шебекино пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть пострадавшая — женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригадой скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу», — рассказал глава региона.

Утром обстрелу подвергся поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадали две женщины: одна получила легкую контузию, у второй от осколков стекла рассечена бровь. Госпитализация им не потребовалась.

Вечером Гладков сообщил о еще одном обстреле Уразово. В результате второго обстрела никто не пострадал.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков пострадавшая обстрел Военная операция на Украине
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