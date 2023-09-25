Гладков: две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области

Две женщины пострадали при обстреле поселка в Белгородской области

Фото: vvgladkov / Telegram

Два человека пострадали при обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«У одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — уточнил он.

Помимо этого была разрушена хозяйственная постройка, повреждены окна, кровля и забор частного дома. Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы.

Накануне белгородский поселок Новый в Волоконовском районе попал под обстрел ВСУ. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий «КАМАЗ». Гладков сообщил, что пострадал водитель автомобиля. Мужчина обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Согласно подсчетам РБК, чаще всего дроны атакуют именно этот регион — более 56% от всех сообщений поступили из него.