Минобороны: в Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа

В Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа

Военная операция на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О пострадавших и разрушениях Минобороны не сообщило.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон был уничтожен в районе села Санково.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО: сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Село находится в 12 км от границы с Украиной.