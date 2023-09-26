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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа

Минобороны: в Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О пострадавших и разрушениях Минобороны не сообщило.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон был уничтожен в районе села Санково.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО: сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Село находится в 12 км от границы с Украиной.

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Минобороны Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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