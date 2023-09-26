В Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа
Минобороны: в Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа
Силы ПВО сбили в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
О пострадавших и разрушениях Минобороны не сообщило.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон был уничтожен в районе села Санково.
«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО: сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Село находится в 12 км от границы с Украиной.