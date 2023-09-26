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Лукашенко и Путин обсудили постройку железной дороги и создание самолета

Лукашенко и Путин обсудили постройку железной дороги и создание самолета
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Во время телефонного разговора 25 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совместные транспортные проекты. Об это Лукашенко рассказал на встрече с главой Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает БелТА.

Главы государств обсудили строительство второй железной дороги, связывающей Белоруссию с Лениградской областью. Также президенты обсудили совместное производство и обслуживание самолетов.

На сайте Кремля информации о телефонном разговоре Путина с Лукашенко нет.

В августе главный инженер предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин рассказал, что создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования, предприятия — исполнители проекта прорабатывают технические детали. Он добавил, что как только будет принято решение о финансировании, создание самолета пойдет более быстрыми темпами.

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, первый российско-белорусский пассажирский самолет начнет совершать коммерческие полеты в 2027–2028 годах. Он уточнил, что самолет, коммерческое название для которого выберут позже, поможет республике «реализовать давние мечты о том, чтобы стать полноценной авиастроительной державой».

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Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

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