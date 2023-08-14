Россия и Белоруссия приступили к совместной разработке самолета

Создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования, предприятия — исполнители проекта прорабатывают технические детали. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил главный инженер расположенного в городе Барановичи Брестской области предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин.

«Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества», — заявил Тучин.

При этом он рассказал о росте заказов на детали самолетов Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet и Ил-76.

10 июля во время выставки «Иннопром» в Екатеринбурге председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и замглавы российского Минпромторга Олег Бочаров подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству между странами в области авиастроения. Стороны договорились о совместной разработке и организации серийного производства самолета. А руководителями «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА) и ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» подписан план мероприятий по реализации этого проекта.

В июле премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал, что первый российско-белорусский пассажирский самолет начнет совершать коммерческие полеты в 2027-2028 годах. По словам Головченко, самолет, чье коммерческое (маркетинговое) название выберут позже, поможет республике «реализовать давние мечты о том, чтобы стать полноценной авиастроительной державой».