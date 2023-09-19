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Политика ,  
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Лукашенко назвал основные темы переговоров с Путиным в Сочи

Лукашенко: переговоры с Путиным в Сочи касались обороны и безопасности
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Основными темами переговоров президента Белоруссии с его российским коллегой были оборона и безопасность, сообщил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, передает БелТА.

«Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры на вашей земле были посвящены обороне и безопасности», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что совместные действия двух стран нужны для снижения вероятности угроз. И заметил, что конфликт на Украине — «это только начало, это цветочки».

«Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть», — заявил Лукашенко. Он рассказал, что Европейский союз хотел присоединить Белоруссию в 2020 году: «Чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом, но не получилось, поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке».

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи состоялись 15 сентября. Они проходили в резиденции Бочаров Ручей в центре города. Предыдущая встреча глав государств состоялась в июле в Санкт-Петербурге. В 2023 году Путин и Лукашенко встречались пять раз.

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