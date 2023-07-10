Минск анонсировал полет первого белорусского самолета в 2027 году

Первый самолет белорусского производства поднимется в небо минимум через четыре года, сообщил РБК премьер республики Головченко. Москва и Минск инвестируют в разработку пополам, но деньги на серийное производство еще надо найти

Роман Головченко (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Первый за всю историю Белоруссии пассажирский самолет местного производства для коммерческой авиации начнет совершать полеты в 2027–2028 годах. Об этом в интервью РБК на полях выставки «Иннопром» заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко. «Самолет построить — это всегда дело долгое и хлопотное. Тем не менее мы хотим все сделать быстро», — отметил он.

Перед этим специалисты обеих стран будут заниматься опытно-конструкторскими разработками по новому двухмоторному самолету на 19 мест. «Мы поставили перед собой цель саму опытно-конструкторскую работу завершить за три года (ориентировочно в 2026 году. — РБК), включая изготовление четырех опытных образцов [воздушного судна] и начало летных испытаний», — сказал Головченко.

Ранее в понедельник, 10 июля, в первый день «Иннопрома», председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и замглавы российского Минпромторга Олег Бочаров подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству между странами в области авиастроения.

По данным комитета, достигнуты «принципиальные договоренности» о совместной разработке и организации серийного производства самолета. А руководителями Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (Белоруссия, город Барановичи) подписан план мероприятий по реализации этого проекта. По словам Головченко, российско-белорусский самолет, чье коммерческое (маркетинговое) название выберут позже, поможет республике «реализовать давние мечты о том, чтобы стать полноценной авиастроительной державой».

При этом самолет будет разрабатываться не с нуля, в нем будут использованы наработки УЗГА по 9-местному самолету «Байкал» и 44-местному самолету «Ладога», «поэтому многие узлы будут взаимозаменяемы». «Важно, что мы входим в опытно-конструкторскую разработку, то есть не покупаем лицензию или еще что-то. Белорусские и российские конструкторы будут совместно осуществлять разработку самолета», — указал Головченко.

Сколько средств будет инвестировано в проект, белорусский премьер не называет, так как «окончательно расчеты не сделаны». «Мы примерно понимаем, сколько средств понадобится на разработку. Мы планируем ее финансировать на паритетных началах: 50% средств выделит Минпромторг, 50% — белорусская сторона. Поэтому мы планируем, что это в полной мере будет совместный проект», — сказал Головченко. Параллельно о результатах проекта будут информировать президента Белоруссии Александра Лукашенко и искать источники финансирования для строительства предприятия, которое займется серийным выпуском самолета, добавил он.

Белорусский премьер рассчитывает, что на новый самолет, способный летать на расстояния до 1200 км, будет «очень большой спрос со стороны региональных авиалиний»: «Думаю, что и в Республике Беларусь он тоже займет свое место в региональных перевозках. К сожалению, сейчас внутри страны такие перевозки не осуществляются, хотя аэропорты есть во всех областных центрах».

Чиновник напомнил, что в Белоруссии десятилетия работают «очень крупные авиаремонтные предприятия». Кроме ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», занимающегося военными самолетами линеек Су и МиГ, это Минский завод гражданской авиации № 407, «ремонтировавший всю линейку самолетов Туполева».

По словам Головченко, когда Россия после объявления международных санкций решила сконцентрировать усилия на развитии собственного авиапрома, потребовалась помощь технологических партнеров. «Надо было серьезно раскачать [производственные мощности]. Поэтому наши предприятия промышленности активно включились в программу изготовления узлов агрегатов, комплектующих для российских авиастроительных предприятий. <...> Мы наработали пакет заказов и фактически превратились в одного из изготовителей комплектующих для российской авиации», — рассказал премьер. По итогам проделанной работы белорусская сторона вышла с предложением освоить уже производство самолетов.

О том, что Белоруссия будет заниматься производством самолетов для замены чешских 19-местных воздушных судов L-410, техподдержка которых ухудшилась на фоне санкций из-за проведения специальной военной операции на Украине, Бочаров говорил еще в середине мая. Но тогда белорусская сторона заявлений по этому поводу на высоком уровне не делала.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и УЗГА.