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Минск анонсировал полет первого белорусского самолета в 2027 году

Премьер Головченко: 19-местный самолет белорусского производства полетит в 2027 году
Первый самолет белорусского производства поднимется в небо минимум через четыре года, сообщил РБК премьер республики Головченко. Москва и Минск инвестируют в разработку пополам, но деньги на серийное производство еще надо найти
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Роман Головченко
Роман Головченко (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Первый за всю историю Белоруссии пассажирский самолет местного производства для коммерческой авиации начнет совершать полеты в 2027–2028 годах. Об этом в интервью РБК на полях выставки «Иннопром» заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко. «Самолет построить — это всегда дело долгое и хлопотное. Тем не менее мы хотим все сделать быстро», — отметил он.

Перед этим специалисты обеих стран будут заниматься опытно-конструкторскими разработками по новому двухмоторному самолету на 19 мест. «Мы поставили перед собой цель саму опытно-конструкторскую работу завершить за три года (ориентировочно в 2026 году. — РБК), включая изготовление четырех опытных образцов [воздушного судна] и начало летных испытаний», — сказал Головченко.

Ранее в понедельник, 10 июля, в первый день «Иннопрома», председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус и замглавы российского Минпромторга Олег Бочаров подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству между странами в области авиастроения.

По данным комитета, достигнуты «принципиальные договоренности» о совместной разработке и организации серийного производства самолета. А руководителями Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (Белоруссия, город Барановичи) подписан план мероприятий по реализации этого проекта. По словам Головченко, российско-белорусский самолет, чье коммерческое (маркетинговое) название выберут позже, поможет республике «реализовать давние мечты о том, чтобы стать полноценной авиастроительной державой».

При этом самолет будет разрабатываться не с нуля, в нем будут использованы наработки УЗГА по 9-местному самолету «Байкал» и 44-местному самолету «Ладога», «поэтому многие узлы будут взаимозаменяемы». «Важно, что мы входим в опытно-конструкторскую разработку, то есть не покупаем лицензию или еще что-то. Белорусские и российские конструкторы будут совместно осуществлять разработку самолета», — указал Головченко.

Сколько средств будет инвестировано в проект, белорусский премьер не называет, так как «окончательно расчеты не сделаны». «Мы примерно понимаем, сколько средств понадобится на разработку. Мы планируем ее финансировать на паритетных началах: 50% средств выделит Минпромторг, 50% — белорусская сторона. Поэтому мы планируем, что это в полной мере будет совместный проект», — сказал Головченко. Параллельно о результатах проекта будут информировать президента Белоруссии Александра Лукашенко и искать источники финансирования для строительства предприятия, которое займется серийным выпуском самолета, добавил он.

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Белорусский премьер рассчитывает, что на новый самолет, способный летать на расстояния до 1200 км, будет «очень большой спрос со стороны региональных авиалиний»: «Думаю, что и в Республике Беларусь он тоже займет свое место в региональных перевозках. К сожалению, сейчас внутри страны такие перевозки не осуществляются, хотя аэропорты есть во всех областных центрах».

Чиновник напомнил, что в Белоруссии десятилетия работают «очень крупные авиаремонтные предприятия». Кроме ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», занимающегося военными самолетами линеек Су и МиГ, это Минский завод гражданской авиации № 407, «ремонтировавший всю линейку самолетов Туполева».

По словам Головченко, когда Россия после объявления международных санкций решила сконцентрировать усилия на развитии собственного авиапрома, потребовалась помощь технологических партнеров. «Надо было серьезно раскачать [производственные мощности]. Поэтому наши предприятия промышленности активно включились в программу изготовления узлов агрегатов, комплектующих для российских авиастроительных предприятий. <...> Мы наработали пакет заказов и фактически превратились в одного из изготовителей комплектующих для российской авиации», — рассказал премьер. По итогам проделанной работы белорусская сторона вышла с предложением освоить уже производство самолетов.

О том, что Белоруссия будет заниматься производством самолетов для замены чешских 19-местных воздушных судов L-410, техподдержка которых ухудшилась на фоне санкций из-за проведения специальной военной операции на Украине, Бочаров говорил еще в середине мая. Но тогда белорусская сторона заявлений по этому поводу на высоком уровне не делала.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и УЗГА.

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белорусский премьер-министр Белоруссия Иннопром «Иннопром»
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