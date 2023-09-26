Белый дом: у США есть средства на поддержку Украины на несколько недель

США заявили о возможности помогать Украине еще несколько недель

У США хватит средств для военных поставок Украине ее на несколько недель, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

«У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, отсутствие дополнительного финансирования сильно скажется на возможностях отправлять новые пакеты военной помощи Украине осенью и зимой.

Ранее The Wall Street Journal писала, что группа из 29 республиканцев выступила против дополнительной финансовой помощи Украине на $24 млрд.

По данным издания, они усомнились в необходимости выделения средств и выразили беспокойство по поводу финансирования в размере $100 млрд, уже одобренного конгрессом США.

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны оказывают Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь.

По данным Пентагона на конец августа 2023 года, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд. В оценке не был учтен предыдущий, 46-й пакет помощи Украине на $175 млн. 22 сентября США выделили Украине 47-й пакет военной помощи на $325 млн.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне 2023 года заявил, что Москва начинала военную операцию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом». Несмотря на это, Россия все равно добьется своих целей в ходе операции, заверил он.