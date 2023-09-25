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Война санкций ,  
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Посла Болгарии вызвали в МИД из-за выдворения из страны священников РПЦ

МИД вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ из страны
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Война санкций
Атанас Крыстин
Атанас Крыстин (Фото: Посольство Республики Болгария в Российской Федерации)

Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин был вызван в МИД из-за выдворения из страны священников Русской православной церкви (РПЦ), заявлено на сайте внешнеполитического ведомства.

Посол явился в здание на Смоленской площади 25 сентября.

«Отмечено, что очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием», неизбежно обернется неприятными последствиями — прежде всего для его инициаторов», — говорится в сообщении.

21 сентября посольство России в Болгарии сообщило, что власти страны решили выдворить архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского в столице Болгарии.

Храм Святителя Николая Мирликийского (подворье РПЦ) расположен недалеко от центра Софии — на пересечении бульвара Царя Освободителя и улицы Георгия Стойкова. Здание было заложено в 1907 году и сначала предназначалось для дипломатической миссии Российской империи в Болгарии. В 1920-е годы оно служило приходской церковью поселившихся в Софии русских эмигрантов. В 1953 году храм решено было сделать подворьем Московского патриархата в Софии.

В Болгарии с 870 года существует автокефальная Болгарская православная церковь под протекторатом Константинопольского патриархата. На сайте РПЦ говорится, что храм Святителя Николая Мирликийского — единственный действующий в стране храм Московского патриархата.

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