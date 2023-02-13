Кремль ответил на слова Медведчука о просьбе Порошенко Путину о Донбассе

Дмитрий Песков не стал комментировать слова Виктора Медведчука о просьбе Петра Порошенко «забрать» Донбасс, но напомнил, что Киев в течение восьми лет относился к этому региону так, словно он ему «не нужен»

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука о просьбе бывшего президента Украины Петра Порошенко «забрать» Донбасс, сообщает корреспондент РБК.

На вопрос, так ли это, Песков ответил: «Я это оставляю без комментариев». При этом он отметил, что Киев в течение восьми лет относился к Донбассу так, словно он ему «не нужен».

«Безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных для него территорий так бы не действовал. Ни один бы режим не занимался тем, что вполне можно считать геноцидом. Ни один режим не обстреливал бы свои территории и свое население из тяжелой артиллерии, не убивал бы женщин, детей, стариков», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что действия Киева игнорировались многими СМИ и руководителями стран «коллективного Запада».

Накануне Медведчук в эфире белорусского телеканала СТВ заявил, что Порошенко просил его передать Путину: «Пусть заберет» Донбасс. По его словам, в то время, когда состоялся этот разговор, президент России в интервью называл Донбасс частью Украины, а Порошенко пытался «избавиться» от него, поскольку «понимал, что Донбасс ему не нужен».

На прошлой неделе Медведчук в статье для «РИА Новости» писал, что если бы Киев выполнил взятые на себя обязательства в рамках минских соглашений, Украина стала бы нейтральной страной, но это не устраивало ни нынешнего президента Владимира Зеленского, ни его предшественника Порошенко, ни их хозяев — США. Политик убежден, что «войну можно было и надо было не допустить», если бы украинский лидер не был «настолько самолюбив и лжив». «Больше думай он о пользе своей страны, о судьбе ее граждан, о реальных намерениях ключевых игроков, катастрофической ситуации можно было избежать», — полагает он.