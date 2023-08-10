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На Украине четырех соратников Медведчука осудили по делу о госперевороте

На Украине четыре соратника Медведчука получили тюремные сроки по делу о госперевороте
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Порошенко и Медведчука
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Бывших соратников экс-главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука приговорили к лишению свободы, сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Всего на скамье подсудимых оказались четыре человека, которых обвинили в подготовке государственного переворота.

«Среди осужденных — гражданин России, военный разведчик, который был на прямой связи с представителями администрации президента России и спецслужб», — говорится в сообщении СБУ.

Суд признал соратников Медведчука виновными по статье о насильственном захвате государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины). Россиянин получил максимальное наказание — 10 лет лишения свободы, организатор — 7 лет, а двое других сообщников — по 5 лет. Имен осужденных в СБУ не назвали.

По данным следствия, злоумышленники планировали «синхронизировать» «насильственный захват власти» с началом военной операции России на Украине. В службе уточнили, что общественные организации должны были инициировать национальное собрание в Киеве и отстранить от власти высшее военно-политическое руководство Украины. В противном случае «злоумышленники планировали перейти к силовому сценарию», уточнили в СБУ.

В мае 2021 года Медведчука заподозрили в госизмене и лишили мандата депутата Верховной рады. На Украине против Медведчука заведены уголовные дела по статьям о госизмене (ст. 111) и нарушении законов и обычаев войны (ст. 438).

По версии СБУ, Медведчук передал властям Крыма материальную и документальную базу газового месторождения в Черном море. Как считает Киев, политик также передал данные о расположении «секретного военного подразделения ВСУ» и создал организацию, которая собирала информацию об украинцах, вербовала их и распространяла пророссийскую пропаганду.

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Политика также обвиняют в заговоре против Украины с целью подорвать энергетическую безопасность страны. Кроме того, в СБУ считают, что политик помогал срывать поставки угля на Украину в пользу сырья из Донбасса. По «угольному делу» вместе с Медведчуком проходит бывший президент Украины Петр Порошенко.

Деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» была запрещена по решению суда. В сентябре 2022 года Медведчука в результате обмена военнопленными передали российской стороне, а на Украину тогда вернулись командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Теги
Виктор Медведчук СБУ госпереворот тюремный срок
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