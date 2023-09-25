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Босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 года

ANSA: босс сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер в возрасте 62 года

Один из боссов мафиозной организации «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро скончался больнице города Л’Акуила в возрасте 62 года, сообщает ANSA.

Он три года болел раком толстой кишки. Мафиози впал в кому 22 сентября, после чего скончался. Прежде чем потерять сознание, он встретился с некоторыми членами семьи, отмечает агентство.

16 января, полиция задержала Денаро после 30 лет нахождения в бегах. Он в течение года лечился в клинике «Ла Маддалена» в Палермо.

Денаро был задержан на следующий день после 30-летней годовщины задержания «босса боссов» Тотто Риины. Тот умер в 2017 году. По данным La Repubblica, Денаро был последним боссом «Коза ностра» первой величины», кто еще оставался на свободе.

Денаро скрывался с лета 1993 года, он был приговорен к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино (оба погибли в 1992 году с разницей два месяца в результате взрывов, устроенных мафией). Il Messaggero отмечала, что мафиози сделал пластическую операцию, чтобы стать неузнаваемым.

Теги
Италия мафия сицилийская мафия
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