На Сицилии задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра»

Денаро приговорили к пожизненному заключению за убийства в 1993 году, однако тот скрылся от правосудия и был в бегах 30 лет. Карабинеры задержали его в клинике на Сицилии. Это был последний крупный босс «Коза ностра» на свободе

Маттео Мессина Денаро (справа) (Фото: Carabinieri / Reuters)

В Италии задержан Маттео Мессина Денаро, один из боссов мафиозной организации «Коза ностра», говорится в Twitter итальянских карабинеров.

«Карабинеры задержали босса «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро после 30 лет нахождения в бегах. Он был в медицинском учреждении, куда отправился для прохождения лечения», — говорится в сообщении.

Как передает ANSA со ссылкой на источники, мафиози задержали в Палермо (Сицилия) в клинике «Ла Маддалена», где тот лечился в течение года. La Repubblica со ссылкой на представителя карабинеров указывает, что 60-летний Денаро проходил там терапию. Издание отмечает, что обследование было связано с онкологией. В медучреждении пациент представился как Андреа Бонафеде. Источники газеты указали, что он пытался сбежать из клиники, но был задержан в баре.

«Это большая победа государства, которое демонстрирует, что не сдается перед лицом мафии», — написала в Twitter премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Денаро скрывался с лета 1993 года, он был приговорен к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино (оба погибли в 1992 году с разницей два месяца в результате взрывов, устроенных мафией). Il Messaggero отмечает, что мафиози сделал пластическую операцию, чтобы стать неузнаваемым.

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Денаро был задержан на следующий день после 30-летней годовщины задержания «босса боссов» Тотто Риины. Тот умер в 2017 году. По данным La Repubblica, Денаро был последним боссом «Коза ностра» первой величины», кто еще оставался на свободе.