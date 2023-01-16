На Сицилии задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Разработчики Shiba Inu объявили о скором запуске тестовой сети Shibarium Крипто, 15:38
В Омской области глава района подрался с мэром райцентра Политика, 15:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:34
Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Дубае среди иностранцев Недвижимость, 15:33
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 15:24
Верховный суд запретил организацию «Маньяки. Культ убийств» Политика, 15:22
Как выглядит Якутск, где держатся морозы минус 50°C. Видео Общество, 15:18
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
ЦБ заявил, что готовящийся в Госдуме отказ от МСФО не затронет банки Финансы, 15:14
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин Pro, 15:03
Земельные льготы для Героев России предложили расширить Недвижимость, 15:01
Канцлер Германии принял отставку министра обороны Политика, 15:00
Облачная зрелость компаний и тренды отрасли: результаты исследования Индустрия 4.0, 15:00
ISU заявил о своем праве обжаловать вердикт по Валиевой Спорт, 14:59
Губернатор Севастополя заявил о «10 из 10» сбитых украинских дронах Общество, 14:53
Политика ,  
0 

На Сицилии задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра»

Карабинеры задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра» Денаро в клинике в Палермо
Денаро приговорили к пожизненному заключению за убийства в 1993 году, однако тот скрылся от правосудия и был в бегах 30 лет. Карабинеры задержали его в клинике на Сицилии. Это был последний крупный босс «Коза ностра» на свободе
Маттео Мессина Денаро (справа)
Маттео Мессина Денаро (справа) (Фото: Carabinieri / Reuters)

В Италии задержан Маттео Мессина Денаро, один из боссов мафиозной организации «Коза ностра», говорится в Twitter итальянских карабинеров.

«Карабинеры задержали босса «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро после 30 лет нахождения в бегах. Он был в медицинском учреждении, куда отправился для прохождения лечения», — говорится в сообщении.

Как передает ANSA со ссылкой на источники, мафиози задержали в Палермо (Сицилия) в клинике «Ла Маддалена», где тот лечился в течение года. La Repubblica со ссылкой на представителя карабинеров указывает, что 60-летний Денаро проходил там терапию. Издание отмечает, что обследование было связано с онкологией. В медучреждении пациент представился как Андреа Бонафеде. Источники газеты указали, что он пытался сбежать из клиники, но был задержан в баре.

«Это большая победа государства, которое демонстрирует, что не сдается перед лицом мафии», — написала в Twitter премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Денаро скрывался с лета 1993 года, он был приговорен к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино (оба погибли в 1992 году с разницей два месяца в результате взрывов, устроенных мафией). Il Messaggero отмечает, что мафиози сделал пластическую операцию, чтобы стать неузнаваемым.

На Сицилии задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра»
Video

Читайте на РБК Pro
Котировки АЛРОСА обновляют свои минимумы. Пора ли покупать ее бумаги
Глава Etsy Джош Сильверман: «За первые недели я уволил каждого пятого»
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Акции Tesla рухнули на 64%. Что происходит и при чем здесь Twitter

Денаро был задержан на следующий день после 30-летней годовщины задержания «босса боссов» Тотто Риины. Тот умер в 2017 году. По данным La Repubblica, Денаро был последним боссом «Коза ностра» первой величины», кто еще оставался на свободе.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Италия мафия Коза Ностра Сицилия
Материалы по теме
В Италии умер «босс боссов» коза ностра Тото Риина
Общество
На Сицилии задержали одного из самых разыскиваемых членов «Коза ностра»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter