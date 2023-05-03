В Европе задержали более 100 членов итальянской мафии
Итальянская полиция задержала 108 участников мафиозной группировки «Ндрангета» в области Калабрия и еще 15 — в других регионах, сообщает La Repubblica. По данным Bild, еще 30 задержаны в Германии.
Задержанные обвиняются в производстве наркотиков и торговле ими, отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях. 85 человек отправлены под стражу. При обысках у подозреваемых нашли оружие, деньги и наркотики.
Еще несколько человек задержали в других странах Европы: шестерых — в Бельгии, троих — во Франции, по одному в Испании, Португалии и Румынии, пишет Bild.
Правоохранительные органы Италии и других государств согласовывали свои действия.
«Ндрангета» — одна из крупнейших в Италии преступных группировок и один из главных импортеров кокаина в Европу. Группировка была создана в XVIII веке в Калабрии, с годами ее деятельность распространилась за пределы провинции, страны и даже континента.
На прошлой неделе в Генуе задержали одного из боссов группировки, Паскуале Бонавоту. Последние массовые задержания членов «Ндрангеты» прошли в 2019 году, тогда под арестом оказались более 300 человек.