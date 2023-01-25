Reuters узнал, как омерта помогла скрываться боссу «Коза ностра» 30 лет

Сицилийский кодекс молчания, или омерта, 30 лет помогал скрываться последнему крестному отцу «Коза ностра» Маттео Мессине Денаро, осужденному за десятки убийств. И лишь когда босс мафии лег в больницу, его удалось задержать

Маттео Мессина Денаро (слева) (Фото: Carabinieri / Reuters)

Работа полиции и прокуратуры Италии по поимке скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро осложнялась необычайно сильной лояльностью, которой тот заручился на западе Сицилии. Об этом сообщает Reuters.

Опрошенные агентством прокуроры и сотрудники полиции рассказали о попытках следствия «прорваться через мафиозную стену омерты, которая обрушилась в других частях острова, но все еще крепко стояла вокруг фигуры Денаро», прозванного итальянской прессой последним крестным отцом.

Омерта — действующий в Южной Италии среди организованной преступности кодекс молчания, основным положением которого является полный отказ от содействия государству.

«Я арестовал по меньшей мере 200 человек, связанных с ним. Только один из них решил сотрудничать с правосудием», — пояснил прокурор Роберто Пишителло, который пытался поймать Денаро с 1996-го по 2008 год.

По данным полиции, Денаро большую часть 2022 года прожил на виду в Кампобелло-ди-Мазара, городе с населением около 11 тыс. человек, в нескольких минутах езды от дома своей матери.

Последний раз босс боссов сицилийской мафии, известный под кличкой Дьяболик, был замечен в 1993 году. Но власти были вынуждены признать, что он вел в городе открытую жизнь, самостоятельно делая покупки в местном супермаркете.

16 января, полиция задержала Денаро после 30 лет нахождения в бегах. По данным ANSA, он в течение года лечился в клинике «Ла Маддалена» в Палермо.

La Repubblica со ссылкой на представителя карабинеров указывает, что 60-летний Денаро проходил там обследование, связанное с онкологией. В больнице он представился как Андреа Бонафеде.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала задержание «большой победой государства».

Денаро скрывался с лета 1993 года. Его приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств. Как писала Il Messaggero, мафиози сделал пластическую операцию, чтобы стать неузнаваемым.