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Reuters узнал, как омерта помогла скрываться боссу «Коза ностра» 30 лет

Reuters: кодекс молчания помогал скрываться боссу «Коза ностра» 30 лет
Сицилийский кодекс молчания, или омерта, 30 лет помогал скрываться последнему крестному отцу «Коза ностра» Маттео Мессине Денаро, осужденному за десятки убийств. И лишь когда босс мафии лег в больницу, его удалось задержать
Маттео Мессина Денаро (слева)
Маттео Мессина Денаро (слева) (Фото: Carabinieri / Reuters)

Работа полиции и прокуратуры Италии по поимке скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро осложнялась необычайно сильной лояльностью, которой тот заручился на западе Сицилии. Об этом сообщает Reuters.

Опрошенные агентством прокуроры и сотрудники полиции рассказали о попытках следствия «прорваться через мафиозную стену омерты, которая обрушилась в других частях острова, но все еще крепко стояла вокруг фигуры Денаро», прозванного итальянской прессой последним крестным отцом.

Омерта — действующий в Южной Италии среди организованной преступности кодекс молчания, основным положением которого является полный отказ от содействия государству.

«Я арестовал по меньшей мере 200 человек, связанных с ним. Только один из них решил сотрудничать с правосудием», — пояснил прокурор Роберто Пишителло, который пытался поймать Денаро с 1996-го по 2008 год.

По данным полиции, Денаро большую часть 2022 года прожил на виду в Кампобелло-ди-Мазара, городе с населением около 11 тыс. человек, в нескольких минутах езды от дома своей матери.

Последний раз босс боссов сицилийской мафии, известный под кличкой Дьяболик, был замечен в 1993 году. Но власти были вынуждены признать, что он вел в городе открытую жизнь, самостоятельно делая покупки в местном супермаркете.

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16 января, полиция задержала Денаро после 30 лет нахождения в бегах. По данным ANSA, он в течение года лечился в клинике «Ла Маддалена» в Палермо.

La Repubblica со ссылкой на представителя карабинеров указывает, что 60-летний Денаро проходил там обследование, связанное с онкологией. В больнице он представился как Андреа Бонафеде.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала задержание «большой победой государства».

Денаро скрывался с лета 1993 года. Его приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств. Как писала Il Messaggero, мафиози сделал пластическую операцию, чтобы стать неузнаваемым.

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