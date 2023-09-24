В Иране заявили об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ

Эбрахим Раиси (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Иран не собирается блокировать работу инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент страны Эбрахим Раиси в интервью CNN.

По его словам, намерение Ирана состоит не в том, чтобы запретить МАГАТЭ проводить инспекции, а в том, чтобы Тегеран отозвал назначения инспекторов из Германии, Франции и Великобритании — стран, которые Иран обвиняет в невыполнении своих обязательств по ядерному соглашению 2015 года.

«Иран не сказал, что мы не хотим, чтобы здесь находились инспекторы. <...> То, что было сказано МАГАТЭ, заключается в том, что у нас есть определенные соображения в адрес лиц из этих трех стран», — уточнил Раиси.

Президент заявил, что Иран не стремился обогащать уран до 60%, но пришлось это сделать, поскольку европейские государства «нарушили свои обязательства». О том, что страна будет обогащать уран до этого уровня, власти сообщили в 2021 году после нападения на ядерный объект в Натанзе. В атаке Иран обвинил силы Израиля.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны условились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. СВПД предполагал, в частности, ограничение обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.

Однако уже в 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вывел свою страну из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения. После этого Соединенные Штаты возобновили санкции против Тегерана.

В июле 2019 года секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) сообщил советнику президента Франции Эмманюэлю Бонну, что Тегеран намерен сворачивать свои обязательства по ядерной сделке, если Европа продолжит бездействовать под влиянием США. Германия, Франция и Великобритания призвали Иран отменить это решение.

В сентябре 2019 года Франция, Германия и Великобритания возложили на Иран ответственность за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Иран отрицал свою причастность к произошедшему.

В 2020 году президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если он предпримет аналогичные шаги. Но переговоры не привели к новому соглашению.

4 марта 2023 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран «на высоком уровне» заверил агентство в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы и продолжить технические обсуждения. Тогда стороны обсуждали происхождение обогащенных до 83,7% частиц урана на ядерном объекте в Фордо.