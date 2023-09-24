 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Иране заявили об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ

Раиси: Иран не будет блокировать работу инспекторов МАГАТЭ
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Иран не собирается блокировать работу инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент страны Эбрахим Раиси в интервью CNN.

По его словам, намерение Ирана состоит не в том, чтобы запретить МАГАТЭ проводить инспекции, а в том, чтобы Тегеран отозвал назначения инспекторов из Германии, Франции и Великобритании — стран, которые Иран обвиняет в невыполнении своих обязательств по ядерному соглашению 2015 года.

«Иран не сказал, что мы не хотим, чтобы здесь находились инспекторы. <...> То, что было сказано МАГАТЭ, заключается в том, что у нас есть определенные соображения в адрес лиц из этих трех стран», — уточнил Раиси.

Президент заявил, что Иран не стремился обогащать уран до 60%, но пришлось это сделать, поскольку европейские государства «нарушили свои обязательства». О том, что страна будет обогащать уран до этого уровня, власти сообщили в 2021 году после нападения на ядерный объект в Натанзе. В атаке Иран обвинил силы Израиля.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны условились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. СВПД предполагал, в частности, ограничение обогащения урана и доступ инспекторов МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране.

Однако уже в 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вывел свою страну из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения. После этого Соединенные Штаты возобновили санкции против Тегерана.

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Техники Филиппа Кросби: как сделать так, чтобы подчиненные вас услышали
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты

В июле 2019 года секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) сообщил советнику президента Франции Эмманюэлю Бонну, что Тегеран намерен сворачивать свои обязательства по ядерной сделке, если Европа продолжит бездействовать под влиянием США. Германия, Франция и Великобритания призвали Иран отменить это решение.

В сентябре 2019 года Франция, Германия и Великобритания возложили на Иран ответственность за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Иран отрицал свою причастность к произошедшему.

В 2020 году президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если он предпримет аналогичные шаги. Но переговоры не привели к новому соглашению.

4 марта 2023 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран «на высоком уровне» заверил агентство в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы и продолжить технические обсуждения. Тогда стороны обсуждали происхождение обогащенных до 83,7% частиц урана на ядерном объекте в Фордо.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Иран МАГАТЭ Великобритания Франция Германия
Материалы по теме
В МИД призвали США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний
Политика
Шойгу заявил о выходе взаимодействия России и Ирана на новый уровень
Политика
США обменяет заключенных в Иране на $6 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
В зале внутренних рейсов Пулково на минуту пропал свет Общество, 21:55
Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово Политика, 21:55
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
В Иране заявили об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ Политика, 21:39
Овечкин замкнул топ-30 лучших игроков НХЛ Спорт, 21:39
Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд Финансы, 21:11
Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово Политика, 21:09
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Старовойт сообщил о четвертом обстреле Курской области за день Политика, 21:05
Клуб Карпина упустил победу над ЦСКА, ведя со счетом 3:1 Спорт, 21:02
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Капсула с древним грунтом с астероида Бенну вернулась на Землю Технологии и медиа, 20:54
Акинфеев пропустил гол от игрока «Ростова» с 31 метра. Видео Спорт, 20:32
Нигер запретил французским самолетам летать над страной Политика, 20:23
Дзюба на вопрос о Семаке ответил: «А кто это?» Спорт, 20:19