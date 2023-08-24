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Туркменистан передаст гуманитарную помощь жителям Приморья

Туркменистан передаст 40 тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения жителям Приморья

Туркменистан направит детям из Приморского края, пострадавшим от наводнения из-за сильных дождей и тайфуна, более 40 тонн гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Сердар Бердымухамедов.

Глава республики поручил Министерству текстильной промышленности, Союзу промышленников и предпринимателей, а также Благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова передать «соответствующие товары и продовольственную продукцию». Что именно направят в Приморский край, не уточняется.

В пресс-службе российского региона рассказали «РИА Новости», что Туркменистан направил более 40 тонн гуманитарной помощи. Это преимущественно текстильные изделия: одеяла, одежда, матрасы. Груз прибудет спецбортом в ближайшие дни.

В первой половине августа Приморье накрыли сильные затяжные дожди и тайфун «Ханун». В регионе начались наводнения: было затоплено более 5 тыс. жилых домов и 7,6 тыс. приусадебных участков, нарушено транспортное сообщение с 66 населенными пунктами. Власти ввели режим ЧС регионального масштаба.

Теги
Туркменистан Приморье Приморский край гуманитарная помощь наводнение
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