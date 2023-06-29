Президент Туркменистана в день рождения отца открыл «умный город» Аркадаг

Сердар Бердымухамедов в день рождения бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова открыл первую очередь «умного города» Аркадага, на строительство которой было потрачено более $3,3 млрд

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в день 66-летия экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в торжественном открытии первого в стране «умного города» Аркадага (Опора), расположенного в 30 км юго-западнее Ашхабада, передает Altyn Asur.

В церемонии открытия первого приняли участие иностранные гости, а сам Аркадаг призван стать символом «возрождения новой эпохи стабильного государства», отмечает издание.

Как пишет Altyn Asur, проект планируется реализовать в два этапа. Сейчас завершена первая очередь строительства — возведено 336 объектов культурно-бытового и иного назначения. Новый город сочетает в себе передовые цифровые, информационно-коммуникационные и зеленые технологии, утверждают туркменские власти. Всего на первую очередь было потрачено более $3,3 млрд.

В рамках второго этапа, который продлится с 2023 по 2026 год и на который планируют потратить еще $1,5 млрд, в Аркадаге предстоит построить сервисные и производственные объекты по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции. Предполагается, что в городе будут жить около 70 тыс. человек, откуда их планируется переселить, власти Туркменистана не сообщали.

Аркадаг начинали строить в апреле 2019 года как новый административный центр Ахалского велаята (области). Впоследствии цели проекта изменились, и достраивали Аркадаг на основе концепции «умного города» как прообраз туркменских городов будущего. В марте 2023 года меджлис (парламент) Туркмении принял закон «О городе Аркадаг», в соответствии с которым впервые в истории государства Аркадагу был присвоен особый правовой статус — город государственного значения. В новом городе уже созданы Государственный архив города Аркадаг, а также одноименные телеканал, газета и футбольный клуб.

Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана в марте 2022 года, после победы на президентских выборах с результатом в 72,97% голосов. Месяцем ранее Бердымухамедов-старший, занимавший пост президента Туркменистана с 2007 года, заявил, что решил уступить государственное управление молодому поколению, но останется председателем верхней палаты парламента халк маслахаты. Через три дня после этого началась избирательная кампания.

Эксперты называли Сердара Бердымухамедова самым очевидным преемником. В последние годы он занимал различные государственные должности. Возглавлял департамент МИДа, затем стал замминистра иностранных дел, руководил одной из областей страны — Ахалским вилаятом и занимал пост главы Министерства промышленности Туркмении. Незадолго до начала избирательной кампании он стал вице-премьером в туркменском правительстве и вошел в Совет безопасности страны.