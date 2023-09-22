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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о работе ПВО и повреждении крыши дома в Шагарово

Старовойт: в Глушковском районе сработала система ПВО, поврежден дом в Шагарово
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он не уточнил, по какой цели был открыт огонь.

«В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль», — написал глава региона.

От имени властей Старовойт пообещал оказать владельцу поврежденного имущества помощь в его восстановлении.

Минобороны России сообщило, что днем 22 сентября в небе над Белгородской областью силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Дрон должен был «совершить террористическую атаку» по объектам в России.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.
 

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Курская область Роман Старовойт ПВО
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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