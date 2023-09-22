Старовойт сообщил о работе ПВО и повреждении крыши дома в Шагарово
В Курской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Он не уточнил, по какой цели был открыт огонь.
«В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль», — написал глава региона.
От имени властей Старовойт пообещал оказать владельцу поврежденного имущества помощь в его восстановлении.
Минобороны России сообщило, что днем 22 сентября в небе над Белгородской областью силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Дрон должен был «совершить террористическую атаку» по объектам в России.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен.
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