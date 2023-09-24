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Тропический шторм «Офелия» вызвал наводнения в двух американских штатах

Северная Каролина и Вирджиния столкнулись с наводнениями из-за шторма «Офелия»

Жители прибрежных районов штатов Северная Каролина и Вирджиния пострадали из-за наводнений, которые вызвал тропический шторм «Офелия», сообщило агентство Associated Press.

Из-за наводнений без энергоснабжения в Северной Каролине и части других штатов остались десятки тыс. домов. Ветер повалил деревья, зацепив линии электропередач, при этом перекрытий дорог не было, отмечает агентство. Масштабы разрушений из-за подтоплений пока не оценены.

Шторм принес дожди и сильный ветер, скорость которого достигала 113 км/ч. На момент написания материала, максимальная скорость составляет около 56 км/ч, следует из данных Национального центра ураганов США. Порывы ветра ослабевают по мере того, как ураган движется вглубь страны, уточнили в агентстве.

По предварительным данным, сегодня «Офелия» после пересечения Вирджинии дойдет до побережья Нью-Джерси. При этом некоторые районы штата уже подверглись подтоплению.

10 сентября на восток Ливии обрушился ураган «Даниэль». Он затронул города Бенгази, Дерна и Джабаль аль-Ахдар, которые находятся на берегу. 10 сентября на восток Ливии обрушился ураган «Даниэль». Он затронул города Бенгази, Дерна и Джабаль аль-Ахдар, которые находятся на берегу. Там объявили комендантский час и закрыли школы.

По данным Красного Креста в Ливии, число погибших превысило 5 тыс., пострадали 7 тыс. человек, 11 тыс. пропали без вести. Al-Hadath сообщал о гибели 11 тыс. человек и поисках около 20 тыс.

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Теги
тропический шторм наводнения штаты США Северная Каролина Вирджиния
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