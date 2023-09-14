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Число жертв наводнения в Ливии выросло до 11 тыс.

Al-Hadath: в Ливии после наводнений погибли 11 тыс. человек
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

В результате наводнений в Ливии, эпицентром которых стал город Дерна, погибли 11 тыс. человек, еще 20 тыс. пропали без вести, сообщает Al-Hadath.

Международный комитет Красного Креста в Ливии призвал граждан и спасателей быть осторожными. «Известно, что Дерна — это город, который загрязнен взрывоопасными пережитками войны», — говорится в сообщении (в Дерне велись бои в ходе гражданской войны, начавшейся в 2011 году). Наводнения привели к перемещению остатков неразорвавшихся боеприпасов и мин из прежних мест в районы по всему городу, предупредили в организации.

10 сентября на восток Ливии обрушился ураган «Даниэль». Он затронул города Бенгази, Дерна и Джабаль аль-Ахдар, которые находятся на берегу. Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика (в нее входит Дерна) зоной бедствия.

Из-за урагана две плотины, которые окружают Дерну, обрушились, после этого произошло наводнение. Вода смыла жилые кварталы и разрушила дома во многих прибрежных городах восточной части Ливии. Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. ООН пообещала «оказать срочную чрезвычайную помощь в поддержку усилий по реагированию на местном и национальном уровнях».

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Ливия наводнение подтопление
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