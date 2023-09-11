Число жертв урагана «Даниэль» в Ливии оценили в 250 человек

Число жертв урагана «Даниэль» в Ливии оценили в 250 человек

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Количество жертв мощного урагана и наводнения на востоке Ливии может составить, по предварительным оценкам, 250 человек, сообщил агентству Reuters глава Красного Полумесяца в Бенгази Кайс Фахери.

По словам собеседника агентства, только в городе Дерна погибли по меньшей мере 150 человек.

«Мы зафиксировали по меньшей мере 150 смертей после обрушения зданий. Мы ожидаем, что число погибших возрастет до 250. Ситуация катастрофическая», — сказал Факери.

Ранее о таком же количестве погибших в Дерне сообщал телеканал Al Arabia со ссылкой на официального представителя базирующейся в Бенгази администрации в Ливии.

«По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнения и проливных дождей, вызванных ураганом «Даниэль» в Дерне, регионе Джабаль аль-Ахдар и пригородах Аль-Мардж», — сказал он.

Чиновник добавил, что премьер-министр правительства, базирующегося на востоке страны, Усама Хамад и глава комитета по спасению, а также другие министры отправились в Дерну, чтобы оценить масштабы ущерба.

Правительство Хамада, которое соперничает за власть в стране с международно признанной переходной администрацией в Триполи, ранее объявило Дерну «зоной бедствия».

Эксперты охарактеризовали ураган «Даниэль», который в последние дни также обрушился на некоторые районы Греции, Турции и Болгарии, как «экстремальный с точки зрения количества воды, выпавшей за 24 часа».

Ураган обрушился на восточную Ливию в воскресенье, 10 сентября, и задел прибрежные города Джабаль аль-Ахдар и Дерну, а также Бенгази, где был объявлен комендантский час и школы закрыты на несколько дней.