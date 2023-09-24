Десантис выступил против членства Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО не отвечает интересам США, заявил кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис в подкасте The Glenn Beck Program, передает Bloomberg.
«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам. <...> Все, что это дало бы, — это добавило бы нам больше обязательств, так что если вы добавляете больше обязательств, то какие выгоды мы получаем взамен?» — сказал Десантис.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснял, что Украина пока не может присоединиться к альянсу, так как это означало бы начало войны блока с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский критиковал НАТО за неопределенность в решении вопроса с членством для Киева, но признавал, что это невозможно, пока идут боевые действия.
Российские власти выступают против планов Украины по вступлению в НАТО, возможное расширение альянса на восток называлось одной из причин для начала военной операции. Президент Владимир Путин говорил, что по мере продвижения военного блока на восток «ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее».
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