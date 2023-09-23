Лавров попросил Гутерриша обосновать слова о вывозе детей с Украины

Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пояснить, на основе каких фактов тот делает заявления о насильственном вывозе детей с Украины. Об этом заявил сам глава ведомства на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, трансляция шла на странице российского МИДа в социальной сети «ВКонтакте».

«На встрече с ним (Гутерришем. — РБК) <…> среди прочих вопросов я поинтересовался, на основе каких фактов он делает такие утверждения. Потому что там никаких ссылок не приводилось. Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос, это серьезная вещь», — сказал министр.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября Гутерриш заявил, что у организации есть доказательства «насильственного перемещения украинских гражданских лиц, в том числе детей, на территорию, находящуюся под контролем России, или в Российскую Федерацию». Похожее заявление генсек ООН сделал 24 февраля 2023 года, в годовщину начала российской спецоперации на Украине.

Лавров подчеркнул, что недавно спецпредставитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба встречалась с российскими представителями, в том числе детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Дипломату дали «все ответы» на вопросы, отметил министр.

«Основная масса этих людей — это те, кто жил в детских домах, кого родители передали в детские дома по разным причинам. И когда началась специальная военная операция, конечно, мы их вывезли в безопасное место. Но мы никогда не скрывали фамилии этих детей и место, где они находятся», - заключил Лавров.

Украина с начала боевых действий обвиняет Москву в депортациях детей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона «абсолютно легально» вывозила их из зоны конфликта, чтобы спасти жизни и здоровье. Москва не собирается разлучать их с родственниками, если те объявятся, говорил глава государства. МИД также отвергал обвинения Киева.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. Прокурор МУС Карим Хан и несколько судей объявлены в России в розыск.