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Военная операция на Украине ,  
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Лавров передал Гутерришу видеообращение к ООН от луганской школьницы

Лавров передал Гутерришу обращение девочки из ЛНР с просьбой остановить убийства
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Военная операция на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу видеообращение школьницы Фаины Савенковой из Луганска. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

Обращение к ООН Савенкова записала 20 сентября. На записи девочка говорит, что находится в школе № 7, которая была разрушена при обстрелах со стороны Украины в 2014 году. Она обратилась к организации с просьбой перестать поставлять Украине оружие, поскольку «миру не нужны новые смерти невинных детей».

Также Лавров передал Гутерришу книгу члена Общественной палаты России, директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева «Украинские преступления против человечности (2022–2023)».

Лавров и Гутерриш встретились на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН 21 сентября. «В центре внимания традиционно были наиболее острые международные проблемы, а также различные аспекты сотрудничества России и ООН», — уточнили в МИДе. Также глава ведомства и генсек ООН обсуждали реформирование организации «в целях ее адаптации к современным реалиям» с акцентом на инициативу, предложенную Гутерришем.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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