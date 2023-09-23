К посольству России в Ереване принесли цветы в память о погибших миротворцах

К посольству России в Ереване принесли цветы после гибели миротворцев

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Представители общественных организаций принесли цветы к посольству России в Ереване, чтобы почтить память погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцев, пишет «Sputnik Армения».

Агентство опубликовало фотографию с места у входа в посольство. На ней видны несколько уложенных в ряд белых гвоздик.

Днем 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики, и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Российские миротворцы (порядка 2 тыс. человек) находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года по договоренности Москвы с Баку и Ереваном. 20 сентября российское Минобороны сообщило, что несколько миротворцев погибли при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). Как уточнили позднее в азербайджанской прокуратуре, погибли шесть российских военнослужащих.

В Баку завели уголовное дело из-за произошедшего. Прокуратура Азербайджана отметила, что из-за сложного рельефа местности и погодных условий машину миротворческого контингента приняли за относящуюся к «незаконным армянским вооруженным формированиям». Глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов 23 сентября сообщил, что Баку уже получил первые результаты расследования. Министр заверил, что все виновные понесут наказание.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и извинился за гибель миротворцев. Он также пообещал оказать материальную помощь их семьям и провести тщательное расследование. Позднее Байрамов еще раз принес извинения российскому коллеге Сергею Лаврову.