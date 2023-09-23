На южнодонецком направлении российская авиация уничтожила два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС глава пресс-центра подразделения «Восток» Олег Чехов.

По его словам, авиация нанесла удар по районам «сосредоточения живой силы и техники ВСУ» в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного. В результате атаки уничтожены два склада боеприпасов в деревнях Елизаветовка и Константиновка, уточнил Чехов. Они находятся в ЛНР.

Помимо этого, на южнодонецком направлении военные сорвали попытку ротации подразделений ВСУ севернее населенного пункта Новодонецкий. Чехов отчитался об уничтожении автомобильной техники и живой силы украинской армии.

22 сентября на краснолиманском направлении военнослужащие России уничтожили опорный пункт украинских войск с помощью РСЗО «Град». Эта система способна поражать живую силу противника как на открытом пространстве, так и в укрытии, а также небронированную и бронированную технику.

Позже в тот же день Минобороны сообщило, что российские военные на купянском направлении нанесли поражение ВСУ, в результате чего украинская сторона потеряла до 20 военных, два немецких танка Leopard и три автомобиля. На том же направлении уничтожены польская артиллерийская установка Krab, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира».