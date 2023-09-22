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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении «Градами» опорного пункта ВСУ

Военные уничтожили «Градами» опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Удар нанесли военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) из РСЗО БМ-21-1 «Град».

РСЗО «Град» — советско-российская реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Она способна поражать живую силу противника на открытом пространстве и в укрытии, а также небронированную и бронированную технику.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским военным объектам. Накануне ведомство сообщило, что военные нанесли удары по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что объекты атаковали оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Все цели удара были достигнуты, заявили в Минобороны.

За последние сутки, по данным оборонного ведомства, военные отразили три атаки украинских войск на краснолиманском направлении близ сел Червоная Диброва и Шипиловка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Потери противника на этом направлении, по данным Минобороны, составили более 75 военнослужащих.

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Теги
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