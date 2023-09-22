Минобороны сообщило об уничтожении «Градами» опорного пункта ВСУ
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Удар нанесли военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) из РСЗО БМ-21-1 «Град».
РСЗО «Град» — советско-российская реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Она способна поражать живую силу противника на открытом пространстве и в укрытии, а также небронированную и бронированную технику.
Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским военным объектам. Накануне ведомство сообщило, что военные нанесли удары по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что объекты атаковали оружием большой дальности и ударными беспилотниками. Все цели удара были достигнуты, заявили в Минобороны.
За последние сутки, по данным оборонного ведомства, военные отразили три атаки украинских войск на краснолиманском направлении близ сел Червоная Диброва и Шипиловка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Потери противника на этом направлении, по данным Минобороны, составили более 75 военнослужащих.
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