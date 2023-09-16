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Вильфанд предсказал теплую погоду в Москве и Подмосковье
Синоптик Вильфанд: в Москве потеплеет до 23 градусов
На следующей неделе в Москву и Подмосковье придет теплый циклон, температура повысится до 23 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Теплый циклон из Европы ожидается в среду 20 сентября. Тогда дневная температура повысится до 23 градусов, преимущественно без осадков.
Во второй половине недели будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Дневные температуры будут от 17 до 21 градусов — это на 4-5 градусов выше нормы.
Вильфанд прогнозировал климатическое лето с температурами до 24 градусов до 14 сентября. С 11 по 13 сентября была переменная облачность без осадков. Дневные температуры достигали 24 градусов, ночные — не опускались ниже 6 градусов.