branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
WSJ узнала о мирных планах Запада, не устраивающих Россию и Украину Политика, 09:42
Взять автограф Лео — к беде. Кто пострадал после переезда Месси в Майами Спорт, 09:38
Синоптик рассказал, когда дожди вернутся в Москву Общество, 09:34
Старовойт рассказал о последствиях после удара дрона по вокзалу в Курске Политика, 09:15
Как изменились полки магазинов бытовой техники и электроники. Инфографика Технологии и медиа, 09:00
Месси принес «Интер Майами» первый трофей и побил рекорд по числу титулов Спорт, 08:55
Внуково и Домодедово перенаправили 6 рейсов из-за подлета дрона к Москве Политика, 08:48
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Глава Татарстана встретился с премьером Венгрии перед приездом Эрдогана Политика, 08:45
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
В UFC сменился чемпион Спорт, 08:28
Глава Бурятии оценил срок ремонта БАМа после размытия путей Общество, 08:13
Россияне рассказали, к чьему мнению они прислушиваются больше всего Общество, 08:00
В Туве перевернулась лодка с людьми Общество, 07:47
Генпрокуратура подала в суд на Андрея Мельниченко Бизнес, 07:45
Общество ,  
0 

Синоптик рассказал, когда дожди вернутся в Москву

Синоптик Леус: дожди и грозы ненадолго покинули Москву

Дождей и гроз не будет в Москве по меньшей мере три-четыре часа, затем в небе над городом появятся новые дождевые облака, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3-4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов», — написал синоптик.

К своему сообщению Леус прикрепил скриншот с картой осадков, на которой видно, что новое скопление дождевых облаков движется на Москву со стороны Псковской и Смоленской областей.

Дождь прошел в некоторых районах Москвы утром 20 августа, были слышны звуки грозы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с середины следующей недели в Москву придет предосенняя погода. Температура воздуха, по словам синоптика, начнет снижаться, и опустится по сравнению с предыдущей неделей примерно на десять градусов. В понедельник, 21 августа, ожидается 22-24 градуса тепла, со вторника начнется похолодание, говорил специалист.

Теги
Москва дожди ливни грозы
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировал наступление «ростовского лета» в Москве
Общество
Вильфанд заявил о начале предосенней поры в Москве
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали «турецкую погоду» на юге России
Общество