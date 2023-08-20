Синоптик рассказал, когда дожди вернутся в Москву

Дождей и гроз не будет в Москве по меньшей мере три-четыре часа, затем в небе над городом появятся новые дождевые облака, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3-4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов», — написал синоптик.

К своему сообщению Леус прикрепил скриншот с картой осадков, на которой видно, что новое скопление дождевых облаков движется на Москву со стороны Псковской и Смоленской областей.

Дождь прошел в некоторых районах Москвы утром 20 августа, были слышны звуки грозы.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с середины следующей недели в Москву придет предосенняя погода. Температура воздуха, по словам синоптика, начнет снижаться, и опустится по сравнению с предыдущей неделей примерно на десять градусов. В понедельник, 21 августа, ожидается 22-24 градуса тепла, со вторника начнется похолодание, говорил специалист.