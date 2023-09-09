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Вильфанд спрогнозировал лето в Москве до середины сентября

Вильфанд: климатическое лето в Москве продлится до середины сентября

Климатическое лето с дневными температурами до 24 градусов продлится в Москве до 14 сентября, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с понедельника по среду ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура будет достигать 24 градуса, а ночная — опускаться не ниже шести градусов.

В четверг, 14 сентября, температура еще будет «августовской» — +17...+22 градуса днем и слабый ветер. К концу месяца начнутся похолодания — 22 сентября ожидается кратковременный дождь, температура днем не будет подниматься выше 20 градусов.

Ранее Вильфанд сообщал о похолодании 7 и 8 сентября. «Последние дни рабочей недели, четверг и пятница, будут прохладными, температура будет 12–16 градусов. Также [ожидаются] кратковременные дожди», — говорил он.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал на 12 сентября начало бабьего лета в центральной части России. По его данным, ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло. «Дефицит осадков может будет достигать 40%, а среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму», — отметил синоптик.

Теги
Москва Роман Вильфанд Погода лето
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