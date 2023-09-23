В Днепре прозвучали взрывы

В Днепре звучат взрывы, пишут Zn.ua, Суспільне и ТСН. В городе работает ПВО.

Ночью Zn.ua уже сообщало о четырех взрывах в административном центре Днепропетровской области. Издание также писало о взрывах и работе ПВО в Одессе. Глава Одесской военной администрации призывал жителей области, в частности Белгород-Днестровского района, оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

В этих регионах Украины и ряде других объявлена воздушная тревога.

В прошлый раз о взрывах в Днепре СМИ сообщали в ночь на 14 сентября. Тогда же взрывы раздавались также в Кривом Роге. До этого в Днепропетровской области после взрыва был поврежден объект инфраструктуры, а также оборвана линия электросетей, пострадали четыре человека.