В Днепропетровской области после взрыва повредило объект инфраструктуры
На Украине в Днепропетровской области после взрыва поврежден объект инфраструктуры и оборвана линия электросетей, сообщает украинское МВД.
По данным ведомства, четыре человека пострадали. Повреждены также жилые дома и автомобили, сообщило министерство.
Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.
Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва 17 июля 2023 года под «удары возмездия», о которых заявляет российское Минобороны, также попадают Одесса и Николаев.
Утром 3 сентября в Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры.