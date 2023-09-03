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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области после взрыва повредило объект инфраструктуры

МВД Украины: в Днепропетровской области после взрыва повредило объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На Украине в Днепропетровской области после взрыва поврежден объект инфраструктуры и оборвана линия электросетей, сообщает украинское МВД.

По данным ведомства, четыре человека пострадали. Повреждены также жилые дома и автомобили, сообщило министерство.

Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.

Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва 17 июля 2023 года под «удары возмездия», о которых заявляет российское Минобороны, также попадают Одесса и Николаев.

Утром 3 сентября в Одесской области произошел взрыв на объекте припортовой инфраструктуры.

Теги
Днепропетровская область Украина взрыв МВД
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