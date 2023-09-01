В Нигере приостановили деятельность международных организаций

Хунта в Нигере объявила о приостановке всей деятельности международных и неправительственных организаций, а также агентств ООН в «зонах операций», сообщает Al-Hadath.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и текущей оперативной готовностью Вооруженных сил Нигера министерство информирует присутствующие в стране международные организации, национальные и международные НПО и связанные с ООН агентства о том, что вся их деятельность и передвижения в зонах операций временно приостановлены», — цитирует телеканал заявление МВД, сформированное переходным правительством Нигера.

Переворот в Нигере произошел в конце июля. Глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны, президент Мохамед Базум был свергнут. Военная хунта объявила, что собирается судить его по обвинению в государственной измене. ЭКОВАС ввел санкции против мятежников и пригрозил интервенцией, которая пока не последовала. Западные страны также осудили переворот.



Тчиани в ответ предупреждал, что любое вмешательство будет расцениваться как оккупация. Глава Генштаба, назначенный мятежниками, приказал привести войска в состояние боеготовности.