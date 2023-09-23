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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Сын Кочаряна стал фигурантом дела о нападении на полицейских

Сын экс-президента Армении Кочаряна задержан по делу о нападении на полицейских
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Конфликт Армении и Азербайджана

В Армении обвинили сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона в избиении четырех полицейских на акции протеста в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации) сообщил адвокат Кочаряна Александр Кочубаев.

«В решении о задержании говорится, что полицейские, которые сами подвергли Кочаряна пыткам, сообщили, что Кочарян избил четырех красных беретов. На основании этого бреда было возбуждено уголовное дело», — заявил адвокат.

При этом Кочубаев утверждает, что при задержании его клиент подвергся пыткам и был «жестко избит». У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение мозга, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили «Sputnik Армения» в медицинском центре «Наири».

Протесты в Армении начались 19 сентября, когда Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Среди требований протестующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Сам Пашинян предупредил протестующих о жестких мерах со стороны правоохранительных органов, но в рамках закона и «стального мандата». 22 сентября на акциях в Ереване задержали 98 человек.

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Теги
Армения протесты в Ереване Роберт Кочарян Нагорный Карабах
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