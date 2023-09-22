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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Сына экс-президента Армении избили при задержании на протестах в Ереване

На протестах в Ереване задержали и избили сына экс-президента Армении Кочаряна
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Левон Кочарян, задержанный на акции протеста в Ереване
Левон Кочарян, задержанный на акции протеста в Ереване (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Полицейские на протестах в Ереване задержали Левона Кочаряна — сына бывшего президента Армении (с 1998 по 2008 год) Роберта Кочаряна, сообщает «Sputnik Армения».

Акция протеста проходила на улице Амиряна. Во время задержания Левон Кочарян подвергся избиению со стороны полицейских, рассказал его адвокат Александр Кочубаев. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение мозга, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили «Sputnik Армения» в медицинском центре «Наири».

Всего с начала дня полиция задержала 84 протестующих, сообщил агентству «Новости-Армения» замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Эдгар Джаноян. Их задержали по признакам, предусмотренным статьей «О невыполнении требований полицейских» Кодекса об административных правонарушениях.

Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:oldhike / ТАСС

Протесты в Армении начались 19 сентября, когда Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил республики, выводе военной техники и обсуждении с Азербайджаном вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Однако акции протеста в Ереване продолжились. Среди требований протестующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Сам Пашинян предупредил протестующих о жестких мерах со стороны правоохранительных органов, но в рамках закона и «стального мандата». Комментируя требования об отставке, он заявил соратникам по партии, что «не сдаст власть, сохранит ее любой ценой», писала Hraparak.

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