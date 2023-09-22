В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату
Полицейские задержали мужчину, который подарил гранату подростку в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону
«В станице Октябрьской Крыловского района 17-летнему подростку неизвестный мужчина подарил гранату. Они познакомились в магазине. Оказалось, что боеприпас является боевой ручной гранатой Ф-1», — говорится в сообщении.
26-летний мужчина, который работает сварщиком, сообщил полицейским, что приобрел гранату в качестве сувенира в соседнем регионе.
Возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы, сообщили в МВД.
26 июля в Ростове в многоквартирном доме произошел взрыв самодельной гранаты. Пострадал хозяин квартиры. По данным «161», при проверке в квартире нашли еще один боеприпас. Пострадавший мужчина ранее вернулся из зоны военной операции, а в момент взрыва он находился в состоянии алкогольного опьянения.
23 июля житель деревни Бортниково в Ступинском городском округе взорвал дома советскую гранату. Он в шутку бросил ее на пол, предполагая, что она не взорвется, но боеприпас сдетонировал. Мужчина погиб на месте, еще четверо человек, сидевших за столом, получили ранения разной степени тяжести.
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