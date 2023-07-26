В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону взорвалась граната

Мужчина пострадал после взрыва гранаты во дворе дома в Ростове-на-Дону

Фото: Никита Попов / РБК

В жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв, сообщает местный портал 161.ru со ссылкой на источник. По его словам, взорвалась самодельная граната.

Где именно произошел взрыв, издание не уточняет.

«Мужчине оторвало один палец, еще два сильно травмированы. Осколок гранаты попал ему в живот», — отметило издание. По неподтвержденным данным, в квартире мужчины нашли еще одну похожую гранату.

По информации телеграм-канала Don Mash, взорвался запал от гранаты. Мужчина несколько дней назад заселился на съемную квартиру в пятом подъезде дома. Местные жители рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что пострадавший родом из Анапы. Он недавно вернулся из зоны военной операции на Украине и планировал ехать дальше к родственникам. По словам соседей мужчины, он выпил, достал «трофейную» гранату и случайно взорвал ее.

Взрыв, по данным канала, произошел не во дворе дома, а в подъезде.

23 июля житель деревни Бортниково в Московской области взорвал дома советскую гранату, после того как выпил алкоголь, и погиб. Ему было 23 года. Он в шутку бросил ее на пол, предполагая, что она находится в нерабочем состоянии, после чего граната сдетонировала. Сидевшие рядом за столом четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения разной тяжести и попали в больницу.