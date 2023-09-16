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В Воронежской области три человека погибли после взрыва гранаты

Три человека погибли после взрыва гранаты в Россоши Воронежской области

Трое мужчин погибли в городе Россошь Воронежской области после подрыва гранаты, сообщил портал «Блокнот» со ссылкой на местных жителей. Телеграм-канал Shot уточнил, что после подрыва гранаты, по предварительным данным, пострадали еще два человека. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона подтвердил гибель трех человек от подрыва гранаты.

Как рассказали соседи погибших, взрыв произошел в ночь на 16 сентября в одном из частных домов, который сдавали в аренду. В нем жили пять мужчин, по словам местных жителей, они «вели себя тихо и культурно, проблем от них никогда не было». Вечером 15 сентября они жарили шашлык, а ночью между ними, судя по звукам, произошел конфликт. Как сказал «Блокноту» собеседник, «был пьяный мужской разговор».

«У нас нет информации по этому происшествию», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. В Управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе Воронежской области РБК рекомендовали обратиться в Западный военный округ. РБК направил запрос в пресс-службу Западного военного округа.

23 июля житель деревни Бортниково в Ступинском городском округе в ходе распития алкоголя взорвал дома советскую гранату. Он в шутку бросил ее на пол, предполагая, что она не взорвется, но боеприпас сдетонировал. Мужчина погиб на месте, еще четверо человек, сидевших за столом, получили ранения разной степени тяжести.

26 июля в жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв самодельной гранаты. Пострадал один мужчина, еще два человека были «сильно травмированы», сообщил собеседник местному порталу 161.ru.

Теги
граната Воронежская область конфликт новости
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