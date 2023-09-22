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Военная операция на Украине ,  
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Украинскому пограничнику дали пожизненный срок за убийства в Мариуполе

В ДНР пограничника ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийства в Мариуполе
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Военная операция на Украине
Денис Гангала
Денис Гангала (Фото: genprocrf / Telegram)

Верховный суд ДНР приговорил 28-летнего старшего наводчика 23-го отряда Государственной пограничной службы Украины Дениса Гангалу к пожизненному лишению свободы за убийство трех жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, в период с 15 по 30 марта 2022 года Гангала и другие военнослужащие, находясь на боевой позиции «АзовИнтекс» в Мариуполе, расстреляли из пулеметов четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате трое человек погибли на месте, еще троим удалось спастись.

Гангалу признали виновным убийстве двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и в жестоком обращение с гражданским населением на оккупированной территории.

Украинского военного приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней военной операции России на Украине. К концу мая 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над городом и металлургическим комбинатом «Азовсталь». Мариуполь в составе Донецкой народной республики вошел в число российских регионов 30 сентября 2022 года.

В июле 2023 года в Ростове-на-Дону начался процесс над 22 пленными участниками батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Большинство подсудимых своей вины не признали. Несколько человек частично признали свою вину, подтвердив участие в нацбатальоне «Азов», остальные заявили, что выразят свое отношение к обвинению в ходе прений сторон.

Все они обвиняются в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой народной республике, такое обвинение выдвинула прокуратура ДНР. Во время заседания суд также удовлетворил ходатайство прокурора об изменении статей УК ДНР на УК России. Фигурантками дела стали девять женщин. Восемь из них присутствовали в суде, а одну не доставили в суд из-за болезни.

По данным следствия, всех подсудимых захватили в плен во время боевых действий или задержали во время фильтрационных мероприятий, которые проводились в ДНР с марта по май 2022 года.
 

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Теги
ДНР Мариуполь пограничники ВСУ Украина пожизненный срок убийство
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