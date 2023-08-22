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Суд отправил в колонию мужчину за публикации в Сети о ДНР до 2019 года

Суд приговорил мужчину за подготовку к шпионажу против ДНР до присоединения к России
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Южный окружной военный суд
Южный окружной военный суд (Фото: yovs.ros.sudrf.ru)

Южный окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии мужчину, который размещал в интернете данные о местах расположения воинских подразделений в Донецкой народной республике, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

По данным суда, Сергей Юрьев с 2015 по 2019 год размещал в Сети данные о локации военных формирований в ДНР. Подсудимый собирал информацию во время общения с жителями Старобешевского района республики и с помощью мониторинга интернет-ресурсов, уточнили в суде.

Кроме того, в 2018 году он опубликовал пост и комментарий, которые суд расценил как призыв к террористической деятельности и оправдание терроризма.

Приговор вынесен по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК) и о подготовке к шпионажу. Юрьева приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Накануне Федеральная служба безопасности задержала в Ростовской области украинку, которая передавала Службе безопасности Украины данные о местах расположения российских ПВО и воинских подразделений. У нее изъяли средства связи, которые она использовала для контактов с представителем СБУ.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги
военный суд шпионаж ДНР
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