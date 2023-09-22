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Попова рассказала о случаях «болезни легионеров» в России

Попова: в России бывают единичные случаи «болезни легионеров», из завозят извне

В России нет проблем с «болезнью легионеров», однако единичные случаи в стране встречаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

Во всех случаях, по словам Поповой, болезнь завезли в страну из-за рубежа. Внутри страны соблюдаются специальные санитарные правила, поэтому проблем с распространением инфекции нет, сказала она.

Попова напомнила, что заразиться «болезнью легионеров» — легионнелезом — можно только в результате вдыхания водяных аэрозолей, например, при принятии душа. Бактерия рода Legionella, которая вызывает заболевание, не выживает при температуре воды выше 60 градусов, пояснила она.

«Мы контролируем и температуру воды, и наличие легионелл. У нас есть свои прекрасные тест-системы по выявлению этой инфекции. Конечно, у нас случаются случаи завозного легионеллеза, но они единичные», — пояснила Попова.

Легионеллез, или «болезнь легионеров», — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микроорганизмов рода Legionella. Болезнь протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

Впервые бактерию Legionella pneumophila выявили в 1977 году, когда было установлено, что она стала причиной вспышки тяжелой формы пневмонии в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее распространенный способ передачи инфекции — вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.

Вспышка заражения легионеллезом произошла в городе Жешув на юге Польши в конце августа. Позже болезнь распространилась на другие регионы страны. Роспотребнадзор исключал риск завоза инфекции в Россию и подчеркивал, что специалисты контролируют ситуацию на границе.

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Теги
Анна Попова легионеллез болезнь Роспотребнадзор
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