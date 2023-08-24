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На юге Польши зафиксировали вспышку «болезни легионеров»

В Польше 5 человек погибли из-за болезни легионеров
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Вспышка легионеллеза («болезни легионеров») зафиксирована в районе города Жешув на юге страны. По последним данным, от этой инфекции уже умерли пять человек, еще 71 госпитализировали, сообщает Polsat News.

Все госпитализированные пациенты обратились за помощью со схожими симптомами: высокой температурой, недомоганием и одышкой. Власти разрабатывают меры противодействия распространению инфекции, в городе созвали заседание кризисного штаба с участием министра здравоохранения Польши Катаржины Сойки.

По предварительной информации, распространение бактерии Legionella, вызывающей легионеллез, могло произойти через городскую водопроводную систему. Первые результаты проб воды ожидаются в понедельник, заявил порталу санитарный инспектор Марек Пособкевич.

«Вариант относительно муниципальной водопроводной сети как источника заражения проверяется. Установлена стратегия дальнейших действий по ликвидации вспышки заболевания», — сообщили в польском Минздраве.

Легионеллез («болезнь легионеров») — острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.

Материал дополняется.
 

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев